“الأمة القومي” : رئيس الحزب يحاسبه المؤتمر العام ومُتمسكون بحكومة كفاءات





نفى حزب الأمة القومي، ما أثير عن سحب الثقة من رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر.

وقال نائب رئيس الحزب وعضو لجنة التواصل مع القوى السياسية الفريق صديق محمد إسماعيل لـ(الصيحة)، إن رئيس الحزب تتم محاسبته بواسطة المؤتمر العام للحزب وليس سواه، مشيراً إلى أن هنالك جهات وصفها بـ”المُغرضة” تُروِّج للشائعات ضد الحزب، ونفى جلوس الحزب مع أي جهة لتقاسم الحقائب الوزارية، مؤكداً تمسُّك الحزب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وقال إن الاتفاق الذي تمّ بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يصلح أن يكون مرجعية للاستقرار وتمهيداً لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.

أم درمان- الغالي شقيفات

صحيفة الصيحة