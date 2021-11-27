سياسية
“الأمة القومي” : رئيس الحزب يحاسبه المؤتمر العام ومُتمسكون بحكومة كفاءات
نفى حزب الأمة القومي، ما أثير عن سحب الثقة من رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر.
وقال نائب رئيس الحزب وعضو لجنة التواصل مع القوى السياسية الفريق صديق محمد إسماعيل لـ(الصيحة)، إن رئيس الحزب تتم محاسبته بواسطة المؤتمر العام للحزب وليس سواه، مشيراً إلى أن هنالك جهات وصفها بـ”المُغرضة” تُروِّج للشائعات ضد الحزب، ونفى جلوس الحزب مع أي جهة لتقاسم الحقائب الوزارية، مؤكداً تمسُّك الحزب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وقال إن الاتفاق الذي تمّ بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يصلح أن يكون مرجعية للاستقرار وتمهيداً لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.
أم درمان- الغالي شقيفات
صحيفة الصيحة
3 تعليقات
طيب ليه خاتين رجل جوة ورجل بره.
مرة مع قحت ومرة مع التظاهر ومرة مع التوافق. ضاعت هوية الحزب ومسخت مواقغه لدخوله شراك قحت .
مش ممكن الحزب يكون أرسل احد قياداته لصنع مصالحة وتوافق ثم يتراجع عن ذلك تحت ضغط اليسار بحجة الشعب عايز كدا.منو القال الشعب ضد التوافق والمصالحات .. اقرواء الاحداث جيدا وكونوا نواة لكل اتفاق واقفوا وراء كل تصالح فهذا سر تقدم البلد والشتات سر التخلف. . لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحككم
يعني مريم الصادق بتاعتكم دي قاعده تغرد خارج السرب والا عندها حزب براها والا ما معترفة بيكم والا الحاصل شنو ؟ كل واحد في حزب الامة القومي بقى يتكلم على كيفوا وياخد مواقف على كيفو . انتو اذا ما قادرين توحدوا الراي والمواقف داخل حزبكم فكيف حتقدروا تجمعوا كلمة السودانيين ؟ عشان كدا نحن دوما بنقول الاحزاب فاااااشلة وقحط الحزبية لا تمثل الشعب السوداني ولا تستطيع ان تقدم له شيئا .
الامة شكلو راحت ليهو عشان كدا بحاول يوزع اوراقوا في كم محل ودا سبب الضياع.
خليكم اصحاب موقف ورؤية واااضحة اما كان تكونواومع الاتفاق وتقبلوا بالنتيجة وتدافعوا عنها او كان تخليكم بعيدين تتفرجوا كما اعتدناكم .
نحمد لبرمة شجاعته ومشاركته في لم الصف الوطني ونتمني ان يكون ذلك موقف الحزب وان بتبني كل الاتفاقيات والمبادرات الجادة ويدافع عنها ويتقبل النقد من اصحاب الثرثرة وعديمي الأخلاق السياسية