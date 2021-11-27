كمال كرار : الدولة عسكرية بنسبة 100%





حمل القيادى بالحزب الشيوعي كمال كرار عمليات القتل واطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين إلى السلطة الانقلابية، وقال كرار في تصريح لـ(الجريدة) بأن السلطة مسؤولة عن ما حدث وهي تعول على القمع لاسكات صوت الجماهير وتعزيز سلطتها بالاعتقال وفرض حالة الطوارئ .

وأوضح كرار بأن الدولة الان عسكرية بنسبة ١٠٠٪؜ ورئيس الوزراء لا يستطيع حتى اطلاق سراح السياسيين الذين حملوه لمنصبه هذا ، وأضاف سيكون دمية في يد العسكر من اجل تنفيذ مخطط تصفية الثورة ،وقال بأن هذا المخطط برعاية دول اقليمية وعالمية تريد ان تفرض النموذج المصري علي السودان .

ونوه إلى أن الشارع الثائر في كل مكان سيقلب هذه المعادلة،بالمواكب والتظاهر والاضراب السياسي الى ان ينتصر للدولة المدنية،والصراع بين الانقلابيين انفسهم سيطفو على السطح قريبا.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة