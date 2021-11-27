القوى الثورية بالشرق سنناهض ترشيح ترك للسيادي





أعلن القيادي السابق بقوى الحرية والتغيير بولاية القضارف ورئيس حركة بلدنا جعفر خضر رفضهم ترشيح رئيس المجلس الأعلى للبجا الناظر محمد الامين ممثلا للشرق في المجلس السيادي وأرجع ذلك لأنه ليس محل اتفاق بين مكونات الإقليم، للانقلا ، وقطع بأن كل لجان المقاومة وكل القوى الثورية بشرق السودان ستقف ضد الانقلاب و ضد ترشيح ترك.

وقال خضر في تصريح لـ(الجريدة) ترشيح ترك كان متوقعا إذ أنه ناصر الانقلابيين وكان أحد أدواتهم في الترتيب ، وأشار إلى ان معظم رجالات الإدارة الأهلية بشرق السودان لا يؤيدون ترك ، ورأى إن الانقلابيين وحلفائهم الإقليميين لهم توجه مضاد في شرق السودان، وأضاف جميعنا يعلم أطماع الامارات في ميناء بورتسودان وأراضي الفشقة، وكلنا شهدنا تحية البرهان العسكرية لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي الداعم الرئيسي للانقلاب، والذي لا يزال يعمل على تغيير ديموغرافيا حلايب وشلاتين المحتلة ، وأردف ” استخدم الانقلابيون ترك للتمهيد للانقلاب، وسيعملون على استخدامه لتحقيق أطماع الدول في شرق السودان.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة