“البجا” : حميدتي ملم بملف الشرق ونرحب برئاسته للجنة طي الأزمة





قال الأمين السياسي لتنسيقيات كيانات البجا سيد أبو آمنة، إنهم أبلغوا الحكومة بمطالبهم المتمثلة في إلغاء مسار الشرق وإقامة منبر تفاوضي خاص بالشرق وتضمين الاتفاق في الدستور، مشيراً إلى أنهم لم يجدوا أي رد حتى الآن.

وأضاف لـ(الصيحة) “سنمهل الحكومة فترة أسبوع المتبقية من المهلة التي حددناها سابقاً وبعد انقضائها سنعود إلى التصعيد مرة أخرى”، وأردف “يبدو أن الحكومة ما زالت تعتقد أن لا قضية للشرق ولهذا لم تتخذ أي قرار حول المطالب التي تقدمنا بها حتى الآن.

وقال إن تكوين لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” لإيجاد حلول لأزمة الشرق يجد منهم الترحيب، مبيناً أن “حميدتي” منذ البداية كان مشرفاً على هذا الملف وهو أكثر شخص التقيناه وكان على رأس اللجنة التي كانت تُحاول إيجاد حلول للأزمة، وأضاف “كما قام بتكوين لجنة برئاسة قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، ثم قام بتكوين لجنة ثانية برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي”، وأردف أبو آمنة قائلاً “عودة اللجنة مرة أخرى إلى حميدتي في تقديري هي عودة للجنة القديمة الأكثر إلماماً بحقيقة الخلاف وشكل الخلاف”، وتابع “غير أن إرغام الناس بقبول المسار مرفوض من شعبنا ومن جماهيرنا”.

وحول تقديمهم لمحمد الأمين ترك مرشحاً لمنصب عضو المجلس السيادي، قال “أنا لا أتحدّث عن ترشيحات، بل أتحدّث عن مطالب الشرق التي ترتبط بإلغاء المسار وإفراد منبر تفاوضي”.

الخرطوم- محيي الدين شجر

صحيفة الصيحة