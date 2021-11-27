جلسة استثنائية لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان





عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، من خلال الرئاسة المصرية الحالية له في شهر نوفمبر الجاري اليوم ، جلسة استثنائية لمناقشة التطورات في السودان في أعقاب الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وعبَّر المجلس ، عن دعم وتضامن الاتحاد الأفريقي مع السودان والالتزام المستمر بتقديم الدعم للجانب السوداني في تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، كما نجح المجلس في إقرار إيفاد بعثة على الفور إلى السودان للتواصل مع السلطات السودانية والشركاء المعنيين بهدف تقديم الدعم للعملية الانتقالية.

وأكد على الدور المتقدم لدول الجوار المباشر للسودان في دعمه خلال تلك المرحلة الانتقالية.

صحيفة الصيحة