سياسية
جلسة استثنائية لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان
عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، من خلال الرئاسة المصرية الحالية له في شهر نوفمبر الجاري اليوم ، جلسة استثنائية لمناقشة التطورات في السودان في أعقاب الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وعبَّر المجلس ، عن دعم وتضامن الاتحاد الأفريقي مع السودان والالتزام المستمر بتقديم الدعم للجانب السوداني في تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، كما نجح المجلس في إقرار إيفاد بعثة على الفور إلى السودان للتواصل مع السلطات السودانية والشركاء المعنيين بهدف تقديم الدعم للعملية الانتقالية.
وأكد على الدور المتقدم لدول الجوار المباشر للسودان في دعمه خلال تلك المرحلة الانتقالية.
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
الخيل تجغلب ف اثيوبيا والشغل للسودان
كرهناكم وكرهنا الوحده الافريقيه زاتو
ما جبتوا لينا الا الفقر و الاستهداف
مالكم ومالنا شوفو النار القربت لعمارتكم ف اديس
قال مجلس امن قال
التدخل الخارجي دائمآ وراؤه جهات داخلية منتفعة من شغل التعرصة والعمالة الجاسوسية.
الذين يقبلون بالتدخل دائما محسوبون علي العملاء والحواسيس وعديمي الوطنية ولا سند شعبي لهم .
اطردوا كل من يتدخل في قضيتكم ولا تقبلوا اي واسطة.
لا يعقل ان نكون في الستينات نقود المبادرات والان نتلقي الحلول وتقبل التدخل من البسوي والما يسوي