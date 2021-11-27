أكثر من 15 مليون دولار لدعم البرامج الصحية





كشف مدير إدارة التخطيط والتنمية الصحية بوزارة الصحة إقليم النيل الأزرق خالد يوسف العوض، عن التكلفة المالية التي نفذت بها المشاريع الصحية حيث بلغت حوالي 15 مليون دولار خلال مناقشة التقرير السنوي للأنشطة المدعومة من قِبل منظمة اليونسيف, وبحضور مدير عام وزارة الصحة ونائبه, وتحدث عن الجهود المبذولة من قِبل المنظمة تجاه الوزارة في كافة الأنشطة الصحية والإنجازات التي تحققت في مجال تحصين الأطفال وعلاج سوء التغذية الحاد والعلاج المتكامل للأطفال وغيرها من المشاريع الصحية الخاصة بالأطفال, وأوضح أن عملية تحديث الخارطة الصحية بتوفير البيانات يُساعد في الارتقاء بالقطاع الصحي في الإقليم.

الدمازين: فريد الأمين

صحيفة الصيحة