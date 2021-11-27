حمدوك يقيل مدير الشرطة ونائبه





أصدر رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية، قراراً اليوم بإعفاء كل من فريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات الشرطة، وفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة.

وقرر حمدوك تعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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