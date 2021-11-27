



تواصل عمليات حصاد محصولات العروة الصيفية بمناطق الزراعة الالية والمروية بولاية النيل الابيض وأكدت المهندس السمحة احمد عبدالكريم مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض ان عمليات الحصاد تسير بصورة جيدة بعد وصول كميات مقدرة من جازولين الحصاد للمشاريع المختلفة بالولاية واشارت الى ان عمليات الحصاد من المتوقع تستمر حتى شهر يناير القادم .

وأوضحت السمحة وفق ( سونا ) ان عملية تأسيس للعروة الشتوية لهذا الموسم تمضى وفق ما خطط لها وان المساحة الكلية التى سيتم زراعتها تبلغ مئة وعشرين الف فدان منها ثامنين الف فدان قمح فى المشاريع المروية الكبيرة وعشرين الف فدان بالطلمبات النيلية وعشرين الف فدان اخرى للقطاع البستانى وزهرة الشمس والخضروات والمحاصيل الاخرى.

وناشدت السمحة بتضافر الجهود الاتحادية والولائية لزراعة المساحات المحددة لهذا الموسم وفيما يتعلق بتوطئن التقاوى بالنيل الابيض قالت السمحة ان ولاية النيل تعتبر من الولايات الرائدة فى انتاج التقاوى المحسنة على مستوى محصول القمح والذرة والسمسم مشيرة الى ان الولاية لها مقومات كبيرة فى هذا الجانب وذلك وبوجود غربال حديث ومعمل متكامل واتيام مدربة وجاهزة لعمليات الفرز الاول والثانى وتحتاج الولاية لبعض الدعم المركزى لعمليات الفحص المعملى.

وشددت السمحة على اهمية تكوين لجان تسيير للمشاريع الزراعية لمتابعة عمليات التمويل للعبور بالموسم الشتوى وصول كميات من الجازولين للحصاد بالنيل الابيض

الخرطوم ( كوش نيوز)