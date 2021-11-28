بوادر أزمة دبلوماسية بين السودان وجنوب إفريقيا





تشهد علاقات السوان وجنوب إفريقيا بوادر أزمة دبلوماسية في أعقاب إعلان الأخيرة أنّ السفير أسامة نقد الله ما يزال معتمدًا لديها برغم قرار إقالته من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة، الأحد، إنّ وزارة الخارجية تنتظر موقف حكومة جنوب إفريقيا بعد قرارها وعبر خطاب رسمي بأنّ السفير السوداني أسامة نقد الله لا يزال معتمدًا لديها على الرغم من إقالته من قبل قائد القوات المسلّحة وقتذاك عبد الفتاح البرهان.

وأشارت الصحيفة وفق مصادرها إلى أنّ وزارة الخارجية استدعت سفير جوهانسبيرج لدى الخرطوم واستفسرته عن موقف بلاده.

باج نيوز