أسرة إبراهيم الشيخ : وردتنا أخبار عن إعادة اعتقال إبراهيم بعد خروجه من معتقلات جهاز الأمن





كشفت أسرة وزير الصناعة السابق ؛ إبراهيم الشيخ عن ورود أخبار بإعادة اعتقال الشيخ بعد خروجه من معتقلات جهاز المخابرات العامة.

و قالت شيماء إبراهيم ابنة الشيخ في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “ما يزال ابراهيم الشيخ معتقل ولم يتم اطلاق سراحه ونحن كاسره لانعلم مكان اقامته وجميع الذين خرجو لم يلتقو به وردت الينا اخبار انو طلع من معتقلات جهاز الامن وتم اعاده اعتقاله من قوات نظاميه اخري”.

باج نيوز