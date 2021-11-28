سياسية
أسرة إبراهيم الشيخ : وردتنا أخبار عن إعادة اعتقال إبراهيم بعد خروجه من معتقلات جهاز الأمن
كشفت أسرة وزير الصناعة السابق ؛ إبراهيم الشيخ عن ورود أخبار بإعادة اعتقال الشيخ بعد خروجه من معتقلات جهاز المخابرات العامة.
و قالت شيماء إبراهيم ابنة الشيخ في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “ما يزال ابراهيم الشيخ معتقل ولم يتم اطلاق سراحه ونحن كاسره لانعلم مكان اقامته وجميع الذين خرجو لم يلتقو به وردت الينا اخبار انو طلع من معتقلات جهاز الامن وتم اعاده اعتقاله من قوات نظاميه اخري”.
باج نيوز
3 تعليقات
إبراهيم الشيخ له شهر فقط فى السجن وهاك يا جرسه … نسأل عن بشر آخرين معتقلين إعتقالاً تحفظياً وتعسفياً ولما يقارب من 3 سنوات دون تحقيق ودون تُهمه مُحدده ودون محاكمه ودون إطلاق سراحهم بالضمان والحكومة التى كان فيها إبراهيم الشيخ هي التى كانت تعتقل هؤلاء دون وجه حق بل بقانون لجنة تمكين قحط المُعيب واللذى جعل من تلك اللجنة الغير قانونية حكومة داخل الحكومة فهي الخصم والحكم والجلاد فى آن واحد … إن الله يمهل ولا يهمل … أتركوا الجرسه وأركزوا فأنتم البادين والبادئ أظلم !!!
اي و الله ..اللهم لا شماته
البكاء شنو شفتي واحد من الكيذان الرجال ديل واحد قال بغم اسكتي بعدين قولي والدي مش ابراهيم الشيخ تشخي في ل … بالاس لمه انتو لو مابتقدرو بجعجعو ليه.