حميدتي: إعفاء القيادات العسكرية والأمنية هدفه تحديد المسؤوليات





أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أنّ المكون العسكري في السودان ليس لديه غرض في السلطة السياسية.

وأضاف في مقابلة مع (العربية والحدث) اليوم “نعرف أن هناك مخططاً لشيطنة المكون العسكري في السودان”، وشدّد على أن هدف مجلس السيادة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان.

وبشأن أعمال العُنف التي شهدتها التظاهرات الأخيرة، أكّد على ضرورة تحديد المسؤوليات لمحاسبة المتورطين في العنف خلال التظاهرات، وقال “جاهزون للمحاسبة وبإمكاننا تقديم استقالتنا في أي وقت”، مشيراً إلى أن هناك طرفاً ثالثاً يستغل التظاهرات في السودان، وأوضح أن إغلاق الجسور خلال التظاهرات غرضه أمني فقط، لافتاً إلى أن التعليمات المُوجّهة للأمن أكدت على حماية المدنيين.

في مُوازاة ذلك، أكد “حميدتي” أنهم لم يختاروا أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني ورشحتهم أقاليمهم، وتابع قائلاً “كنا بين خيارين.. انهيار الدولة أو القيام بالإجراءات التصحيحية”, وقال إن إعفاء القيادات العسكرية والأمنية والشرطية هدفه تحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أنه على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن يعود إلى الأقاليم والقبائل لتشكيل حكومته المقبلة.

صحيفة الصيحة