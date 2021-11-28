عمر احساس يقابل وزيرة الثقافة والاعلام بدولة جنوب السودان





قابل الفنان عمر احساس رئيس اللجنة الثقافية باتحاد الفنانين وزيرة الثقافة والاعلام بدولة جنوب السودان ميري اروك وتطرق احساس لكيفية التبادل الثقافي والفني وكيفية دعمه وتطويره بين البلدين .

كما كرم منتدى ليالي جوبا بمدينة جوبا الفنان عمر احساس ضمن لياليه الثقافية والادبية الراتبة، ومن جهته عبر احساس عن شكره وامتنانه لحكومة جنوب السودان وشكر اسرة ادارة منتدى ليالي جوبا الثقافية على تكريمه وقال بأنه سيشارك في الخامس من ديسمبر المقبل في عمل غنائي كبير مع مجموعة اورباب الموسيقية بجنوب السودان.

الخرطوم سعيد عباس

صحيفة السوداني