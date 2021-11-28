المؤتمر السوداني يحمّل السلطات سلامة إبراهيم الشيخ





الحزب دعا كافة قوى الثورة الحيّة للمشاركة في مواكب مليونية الثلاثين من نوفمبر التي دعت لها لجان المقاومة في العاصمة و الولايات المختلفة.

حمّل حزب المؤتمر السوداني، السلطة الانقلابية سلامة وزير الصناعة الشرعي

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الأحد، ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر.

وقال الحزب” تواترت أنباء، السبت، عن إطلاق سراح وزير الصناعة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ المختطف من قبل الإنقلابيين ، ولكنّ تمّ إعادة اختطافه مرة أخرى من قبل قوات نظامية تتبع لذات الجهات،اقتادته لجهة غير معلومةٍ ، امتدادًا للجرائم التي يرتكبها الانقلابيون منذ الخامس والعشرين من أكتوبر”.

وأعلن الحزب أنّ مواصلة القمع والاختطاف لن تثنيه عن مواصلة المسير رفقة الشعب حتى إسقاط ومحاسبة كلّ من ارتكب جرم في حقّ الشعب السوداني.

وأردف” سنعمل مع كافة القوى الثورية لاستعادة مسار التحوّل المدني الديمقراطي”.

وفي السابع عشر من نوفمبر، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتّفاقًا سياسيًا جديدًا، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

وتضمّن الاتّفاق إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهّد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

باج نيوز