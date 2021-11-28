خاص”باج نيوز”..حسم ملف المدرب الجديد لنادي المريخ السوداني





أفادت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ نادي المريخ السوداني أكمل اتّفاقه مع مدرب برازيلي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر المطّلعة لـ”باج نيوز”، إنّ الجهاز الفني الجديد بقيادة البرازيلي يضمّ مدرب لياقة ومدرب عام.

والمدرب البرازيلي، سبق وأنّ تولى تدريب الجزيرة الإماراتي من قبل، كما أنّه كان قريبًأ من التعاقد مع نادي سيمبا التنزاني.

ووفق ما علم”باج نيوز”، من مصادره، فإنّ مجلس المريخ شرع في استخراج تأشيرة الدخول للجهاز الفني، وأنّه من المنتظر تقديمه في مؤتمرٍ صحفي خواتيم الأسبوع الجاري.

وتأتي خطوة التعاقد مع المدرب البرازيلي بعيد فشل المفاوضات مع الغاني كواسي أبياه.

باج نيوز