نادي الهلال يفنّد حقيقة” طرد الجهاز الفني من مقرّ الإقامة”





فنّد نادي الهلال الخرطوم ما يثار بشأن طرد الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جواو موتا من أحد الفنادق بالعاصم.

وأوضح عضو لجنة تطبيع نادي الهلال نزار عوض لـ”باج نيوز”، أنّ ما أثير بشأن ذلك غير صحيح على الإطلاق، واصفًا الأمر بـ”الشائعة الخبيثة”.

وقال نزار عوض لـ”باج نيوز”، إنّ هذه الشائعة الهدف منها زعزعة استقرار نادي الهلال.

وأضاف” أساسًا تمّ اختيار شقق جاهزة للاعبين والجهاز الفني منذ فترة بالخرطوم، وتمّ ترحيلهم فيها”.

والخميس، بدأ فريق الهلال الخرطوم التحضيرات بقيادة البرتغالي جواو موتا بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء”.

باج نيوز