بعد زيادة الإصابات بكورونا .. امتلاء مراكز العزل بولاية الخرطوم





كشف محي الدين حسن ؛ مدير مراكز العزل بوزارة الصحة بولاية الخرطوم عن زيادة كبيرة في الإصابة بفيروس كورونا.

و نقلت وكالة السودان للأنباء عن حسن قوله خلال اجتماع اللجنة العليا لطوارئ كورونا بالولاية أن نسبة الإصابة في المشتبه فيهم بلغت 80% عطفاً على امتلاء مراكز العزل و البالغ عددها 6 مراكز أولية و 3 مراكز ثانوية بسعة 290 سرير بالإضافة إلى امتلاء أسرة العناية المكثفة و البالغ عددها 70 سرير.

و قررت اللجنة في الاجتماع زيادة الوعي و الالتزام بالاحترازات الصحية لمجابهة كورونا و ذلك عقب استماعها لتقرير من وزارة الصحة بولاية الخرطوم أكد زيادة حالات الإصابة بكورونا.

إلى ذلك قررت اللجنة تكوين لجنة طارئة من المختصين و التواصل مع الحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات لمجابهة الوباء عطفاً على التحرك بشكل عاجل لتوفير احتياجات مراكز العزل و مراكز التطعيم و الأوكسجين و احتياجات الكوادر الطبية.

الصيحة