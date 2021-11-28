الذرة يوالي الارتفاع بأسواق محاصيل القضارف





واصل محصول الذرة بأسواق محاصيل القضارف مشوار الارتفاع، حيث وصل أردب الذرة الفتريتة اليوم الأحد إلى مبلغ (23200) جنيه، مقارنة مع (22000) جنيه الأسبوع الماضي بأسواق المحاصيل.

فيما وصل سعر قنطار السمسم حسب بورصة أسواق المحاصيل إلى (25400) جنيه بزيادة ملحوظة عن الأسبوع الماضي. (بحسب سونا)

هذا وقد استقبلت أسواق محاصيل القضارف اليوم (30560) جوالا من السمسم داخل المزاد، حيث تم بيع (3250) جوال سمسم، فيما تم رفض بيع (27310) جوالات سمسم لعدم تحقيق سعر مرض للمنتجين.

وتشير (سونا) إلى أن سعر أردب الدخن الأبيض بلغ (35000) جنيه، بينما وصل سعر أردب الدخن الأحمر إلى (41000) جنيه.

الخرطوم كوش نيوز