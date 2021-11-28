السودان يحقق المركز الثالث في بطولة دولية للمصارعة الحرة





حقق منتخب السودان ثلاث ميداليات برونزية في المصارعة الحرة، ببطولة إبراهيم مصطفى الدولية رقم 32، والبطولة العربية للكبار في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر، بواسطة الأبطال جمعة بابكر في وزن 86 كجم حرة، واستطاع الواعد فاشر جعفر مكي تحقيق البرونزية في وزن 61 كجم، كما أفلح البطل فتحي محمد يعقوب تحقيق برونزية 57 كجم.

ومن خلال النقاط التراكمية استطاع المنتخب السوداني تحقيق كأسي المركز الثالث في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية مصارعة حرة والبطولة العربية للكبار مصارعة حرة.

وتتواصل مشاركة المنتخب في البطولة العربية مصارعة رومانية بواسطة ثلاثة لاعبين هم جمعة بابكر زيكو وفخر الدين عنتر عسولي وسايا إسماعيل كوفة.

من جهة أخرى أوضح رئيس البعثة عبد الرحمن داوود أن النتائج التي حققها الأبطال تعتبر مميزة في ظل التنافس القوي والظروف الصعبة التي مرت بالمنتخب قبل السفر للمشاركة، فضلا عن أن هناك لاعبين يشاركون لأول مرة، ويتوقع أن تكون هذه المشاركة خطوة مميزة للأبطال في تحقيق نتائج مميزة في بطولات العام القادم على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

و شاركت في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية سبع عشرة دولة من كل أنحاء العالم، على رأسها أمريكا وروسيا وبريطانيا وصربيا وبولندا والدول العربية في إفريقيا وآسيا، بالإضافة للرأس الأخضر، حيث شارك في البطولة أبطال أولمبيون وعالميون وكان التنافس قويا بين الأبطال.

وتواصلت المشاركة في البطولة العربية للكبار بمشاركة تسع دول عربية، وكان التنافس قويا كالعادة بين الأبطال المشاركين حيث شارك السودان في المصارعة الحرة في البطولتين.

الخرطوم (كوش نيوز)