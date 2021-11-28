السعودية… تكشف عن ضوابط إصدار تأشيرات العمرة





أوضح المهندس هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أهم ضوابط وآليات إصدار تأشيرات العمرة التي تمكن من الدخول للمملكة وأداء المناسك.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا أن الشرط الأول والأساس والمحدد الرئيسي لجميع ضيوف الرحمن لإصدارهم تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون مستكمل لجرعات اللقاح والتحصين قبل إصدار تأشيرة العمرة وبالتالي يُمكن من دخول المملكة العربية السعودية وأداء المناسك.

وأيضاً يوجد ضوابط آليات تنفيذية لاستقبال المعتمرين منها: (بحسب الامارات نيوز)

1. يسمح للمعتمرين القادمين من خارج المملكة بتأشيرات عمرة والمحصنين بأحد جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة بالقدوم ويمكنوا من أداء الزيارة والعمرة والصلوات حسب التصاريح الممنوحة لهم من تطبيق اعتمرنا، ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي على هذه الفئات.

2. تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة ثلاثة أيام على المعتمرين القادمين من خارج المملكة واستكملوا جرعات اللقاح لكن هذه الجرعات معتمدة من منظمة الصحة العالمية فيحجروا مؤسسيا لثلاثة أيام في مقر إقامتهم في المملكة مع إجراء فحص مخبري “بي سي أر” بعد مضي 48 ساعة من فترة بدء الحجر المؤسسي وفي حال ظهور النتيجة السلبية للفحص المخبري يمكنوا من أداء مناسك العمرة.

الخرطوم (كوش نيوز)