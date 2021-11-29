الولاية الشمالية: لجنة عليا لمتابعة تنفيذ تجارة الحدود





أصدر أمين عام حكومة الولاية الشمالية الوالي المكلف حسن تاج الدين عائس قرارا قضى بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ تجارة الحدود بالولاية.

وسمى القرار الوالي المكلف رئيسا للجنة ومدير عام وزارة المالية والقوى العاملة رئيساً مناوباً ومدير مكتب مفوضية التجارة والتموين عضواً ومقرراً بجانب عضوية آخرين.

وحدد القرار بحسب (وكالة السودان للأنباء) مهام واختصاصات اللجنة في الإشراف على تنفيذ تجارة الحدود ، ووضع الخطط والبرامج التي تساعد على إنسياب تجارة الحدود وتطوير التبادل التجاري بين الولاية ودول الجوار وإستيعاب المتغيرات الاقتصادية والتنسيق والمتابعة بين الأجهزة الولائية والاتحادية لقضايا التبادل التجاري وتجارة الحدود وتفعيل القوانين والتشريعات اللازمة لتفعيل التبادل التجاري وتنظيم العمل بالأسواق والمعابر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والعمل على تقديم التسهيلات الفنية والإدارية التي تمكن من تنفيذ تجارة الحدود.

صحيفة الصيحة