استياء واسع لعودة قطوعات الكهرباء مجدداً





سيطرت حالة من الغضب والاستيلاء على المواطنين بسبب عودة قطوعات الكهرباء من جديد خاصة بعد ان شهدت الفترة الأخيرة استقرارا كبيرا للتيار الكهربائي قبل أن تعود القطوعات من جديد مؤخرا وعزا مواطنون حالة الغضب بسبب دخول فصل الشتاء الذي اعتاد عليه المواطن باستقرار المد الكهربائي لقلة الضغط في فصل الشتاء لبرودة الطقس والمناخ البارد الذي يساعد في توفير كميات كبيرة من الكهرباء لقلة الاستهلاك عكس الفصول الحارة التي تشهد استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

من جانبه لم تخرج وزارة الكهرباء باي تصريحات توضح اسباب القطوعات المتكرر التي تشهدها العاصمة.

الخرطوم: نزار عباس

صحيفة السوداني