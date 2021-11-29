البنك الزراعي يعلن استهدافه تمويل 800الف فدان للموسم الشتوي





اعلن البنك الزراعي السوداني استهدافه تمويل 800 الف فدان لمحاصيل العروة الشتوية بولايات السودان بمبلغ 78 مليار لكل مراحل العمليات الزراعية

وقال الاستاذ محمد ادم عبد الكريم التوم المدير المكلف للبنك الزراعي في تصريح /لسونا /ان البنك قام باعداد سياسته لتمويل الموسم الشتوي وتم نشرها في وقت مبكر بالتركيز على تمويل محصول القمح ذو البعد الإستراتيجي في الأمن الغذائي بالإضافة لمحاصيل زهرة الشمس – الفول المصري – البطاطس – البصل إضافة للتوابل وغيرها مستهدفين تمويل مساحة (800) ألف فدان يشكل القمح 90% من جملة المساحة المستهدفة .

وبلغت إلاحتياجات النقدية اللازمة لمقابلة تمويل الموسم الشتوي 2021-2022م مايعادل ( 60) مليار جنيه للمرحلة الأولى و(18) مليار جنيه لبقية المراحل فيما بلغت الاحتياجات العينية حوالي( 40) ألف طن من سماد الداب قمنا بتوفيرها إضافة إلى (85)ألف طن من سماد اليوريا و(35) ألف بالة خيش للحصاد موكدا سعيهم لتوفيرها مشيرا الي تاثير الظروف التي تمر بها البلاد على قدرة البنك في توفير المدخلات في المواقيت المناسبة ،كما أن عدم مواكبة رأس مال البنك للمتغيرات الاقتصادية يشكل عائقا رئيسيا في تنفيذ خطط وبرامج البنك وإقعاده عن أداء دوره التنموي مؤكدا ان إدارة البنك قامت بعكس تداعيات الموقف للمالكين وأجهزة الدولة ذات الصلة.

وفيما يتعلق بجهود البنك في انجاح عمليات حصاد محاصيل الموسم الصيفي قال عبد الكريم ان البنك قام بتمويل مساحة تقدر بثمانية ملايين فدان من محاصيل العروة الصيفية 2021-2022عبر فروعه بالولايات المختلفة للزراعات المطرية والمروية مؤكدا سعي البنك لانجاح مرحلة الحصاد بتوفير الاحتياجات العينية لعدد(115) الف بالة خيش اضافة لمبلغ40 مليار جنيه لمقابلة التمويل النقدي.

سونا