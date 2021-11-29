البحر الأحمر تدعو إلى “تحرك سريع” لتفادي انتشار (كورونا)





دعا أمين عام حكومة البحر الأحمر المكلف علي محمد خير، إلى تحرك سريع بهدف تفادي انتشار وباء (كورونا) عالمياً وزيادة الوعي والالتزام بالاحترازات الصحية لمجابهة الفايروس وأوبئة الخريف.

وتسلم محمد خير بمكتبه اليوم، توصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة (كورونا) في اجتماعها الطارئ مع رئيس الغرفة د. طه الطاهر البدوي بحضور مقرر الغرفة ومدير شرطة محلية بورتسودان عميد شرطة مبارك عبد الغفار محمد كرار.

وأكد أمين عام الحكومة، دعم جهود الغرفة بكافة الاحتياجات ودعم خطة طوارئ الخريف وتوفير احتياجات محلية سواكن فيما يختص بالطوارئ العاجلة.

فيما أشار رئيس الغرفة، إلى ظهور بعض حالات (كوفيد) الموجبة بمحلية سواكن، بجانب الاستعدادات لطوارئ الخريف، إضافة للتخوف الكبير من متحور اوميكرون الأكثر فتكاً بالإنسان والتأمين على تدخلات عاجلة لمدينة سواكن .

وناقش الاجتماع مداخلات أعضاء الغرفة فيما يتعلق بإصحاح البيئة والاتفاق على قيام حملة نظافة كبرى بمدينة بورتسودان بمشاركة كافة الأجهزة وفعاليات المجتمع، والتأمين على رفع درجة الاحترازات، وأن على جميع مواطني الولاية الالتزام بالكمامات والتباعد الإجتماعي.

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