البرهان في الفشقة: لن نفرط في أي شبر من أرض السودان





جدّد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تأكيداته بأن الفشقة أرض سودانية خالصة، وتعهّد بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان.

وتفقد البرهان اليوم الاثنين، القوات المرابطة في منطقة بركة نورين، بمدينة الفشقة في ولاية القضارف برفقة نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق ركن مجدي إبراهيم، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإثيوبية على المنطقة، والتي أدت لإستشهاد (6) من منسوبي القوات المسلحة وإصابة أكثر من (31) من الضباط والجنود.

وكان في استقباله، قائد القوات البرية الفريق ركن عصام الدين كرار وعدد من قادة القوات المسلحة.

وترّحم البرهان على شهداء القوات المسلحة، وأكد إلتزام السودان بعلاقات حسن الجوار مع الجارة إثيوبيا، وأوضح أن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا.

وجدّد تأكيداته بأن الفشقة أرض سودانية خالصة، وتعهّد بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان، وحيا الجنود البواسل في كافة أنحاء البلاد، الذين يزودون عن حياض الوطن بالغالي والنفيس.

وأكد البرهان أن الشعب السوداني يقف بجانب قواته المسلحة ويساندها لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني.

ودعا رئيس مجلس السيادة، مواطني منطقة الفشقة للإنخراط في أنشطتهم الزراعية والتفرغ لشواغلهم الحياتية، وأكد عزم القوات المسلحة على حمايتهم من أي مهددات وإلتزامها بتأمين مزارعهم.

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