إجتماع للسيادي برئاسة “حميدتي” يرجئ تعيين النائب العام





قرر مجلس السيادة الانتقالي، إرجاء تعيين النائب العام لجمهورية السودان وذلك لمزيد من التشاور.

وانعقد بالقصر الجمهوري اليوم، الإجتماع الدوري للمجلس برئاسة نائب الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقالت عضوة المجلس، الناطقة الرسمية د. سلمى عبد الجبار المبارك في تصريح صحفي، إن الاجتماع بحث قضية اختيار النائب العام، حيث أرجأ المجلس تعيينه لمزيد من التشاور.

وأضافت أن الاجتماع استعرض الوضع الصحي بالبلاد ومآلات تفشي فيروس (كورونا) المستجد وتدني أعداد متلقي اللقاحات، وعدم اهتمام بعض المواطنين بأمر التطعيم وضعف التوعية وهشاشة الضوابط الحامية للحد من انتشار المرض، وأوضحت أن المجلس أمّن على ضرورة التنسيق المحكم بين اللجنة العليا للطوارئ الصحية والجهات ذات الاختصاص.

وأعلنت د. سلمى، تكليف المجلس للعضو د. الهادي إدريس، بتمثيل السودان في الدورة الرابعة لدول وحكومات السور الأخضر الكبير المزمع عقدها في الثاني من ديسمبر المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

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