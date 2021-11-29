ركود في سوق السيارات بالسودان وإليكم آخر الأسعار





يشهد سوق السيارات في السودان، هذه الأيام، ركوداً لافتاً وتقلبا في الأسعار، نسبة لتراجع حركة الشراء، ووفرة العرض، وفق إفادة متعاملين في السوق.

وأفاد احد التجار (كوش نيوز) ان أسعار السيارات اليوم الاثنين، بكرين بحري بالخرطوم، جاءت كالآتي : بوكس دبل كاب فورويل موديل ٢٠٢٢ بسعر ٣١ مليار، موديل ٢٠٢١ فورويل يبدأ من ٢٥ مليار إلى ٢٣ مليار حسب ديباجة الشهر.

وأسعار البكاسي الفردة موديل ٢٠٢١ بسعر ١٥٥٠٠ مليار، وفيما يخص أسعار الصوالين، توسان ٢٠٢٢ سعر ٢٠ مليار موديل ٢٠٢١، فيما تبدأ أسعار انواع منها من ١٧ مليار الى ١٥ مليار.

ووصلت أسعار الافانتي موديل ٢٠١٨، مبلغ ٨ مليار جنيه، ونازل حسب الموديل، فيما تبدأ أسعار موديلات الكورولا من ٨ مليار ونازل حسب الموديل.

الخرطوم: (كوش نيوز)