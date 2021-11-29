القبض على عصابة تسببت في إصابة خطيرة لـ”عامل فرن”





تعدّت عصابة على عامل فرن بمدينة ربك في ولاية النيل الأبيض، بالضرب وتسببت له في غيبوبة، وتم نقله إلى الخرطوم لتلقي العلاج لخطورة الإصابة.

وتعود تفاصيل الحادثة لوجود العامل بفرن في مربع (17) عقب صلاة العشاء حيث كان يقوم بمهمة عد النقود، وطلبت العصابة شراء الخبز، وأثناء انهماكه في العد عاجلوه بضربات متتالية بواسطة آلة حادة على الرأس أفقدته الوعي، وتم الاستيلاء على المبلغ المالي، ولاذ الجناة بالفرار.

ولاحقاً ألقت شرطة ربك القبض على أفراد من العصابة وتم إيداعهم الحراسة.

الصيحة