(كورونا).. “النيل الأبيض” تعلِّق الدراسة





علّق والي النيل الأبيض المكلف، الدراسة بجميع المراحل التعليمية لأربعة عشر يوماً تبدأ اعتباراً من الغد (30 نوفمبر الجاري) وحتى 14 ديسمبر المقبل، وذلك بسبب انتشار مرض (كورونا).

وأشار قرار الوالي إلى أن تعليق الدراسة جاء استناداً إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية من مجلس السيادة بالرقم (225/ 2020) الخاص بجائحة (كورونا) مقروءاً مع المادة (2/ 8) من قانون الطوارئ والسلامة العامة للعام 1997م.

وشمل قرار الوالي جميع المراحل التعليمية بالولاية، الحكومية والخاصة إضافة للكليات الجامعية.

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