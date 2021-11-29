حميدتي والسفير السعودي يتفقان على تعزيز التعاون بين الخرطوم والرياض





التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم علي بن حسن جعفر.

وأمن النائب خلال اللقاء، على أزلية ومتانة العلاقات الثنائية وحرص السودان على تطويرها.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث سبل تطوير التعاون والعلاقات بين السودان والمملكة، وتم الاتفاق على استمرار التواصل بما يعزِّز التعاون بين الجانبين، ويحقِّق مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال السفير إنه قدَّم التهنئة لنائب رئيس مجلس السيادة، على توقيع الاتفاق السياسي وعودة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى منصبه.

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