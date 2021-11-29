النيل المصرية للطيران تحدد عدد رحلاتها الأسبوعية بين الخرطوم والقاهرة





كشف وكيل شركة النيل المصرية للطيران بالسودان المدير التنفيذي لمجموعة بازان للسفر والسياحة “المهندس مجتبي أحمد محمد الأمين” عن تسيير أربعة رحلات في الأسبوع بين الخرطوم والقاهرة.

مشيراً في حديث “لطيران بلدنا” الي أن طيران النيل من شأنه أن يمثل إضافة حقيقية من واقع أنه سيكون خيار إضافي للمسافر السوداني، متوقعاً بداية التشغيل الفعلي للرحلات في شهر يناير، وقال انه تم التصديق المبدئي من سلطة الطيران المدني بالسودان وأن الإجراءات الرسمية شارفت على النهاية.

وقال إن من مميزات طيران النيل امتلاكه أسطول من طائرات الايربص الحديثة ذات السعات العريضة والمقاعد المريحة، وينوه إلى أن أسعار التذاكر ستكون مناسبة من واقع أنه طيران اقتصادي، معتبراً عدم تعدد الكلاسات من المميزات الإضافية لطيران النيل ، علاوة على هبوط طائراتها في مطار القاهرة الجديد، متوقعاً أن تسهم الشركة في تعزيز صادرات السودان من واقع سعاتها العريضة في الشحن، وقال إنهم وفي هذا الإطار يعملون حالياً على تجهيز مبردات لحوم وغيرها.

منوهاً إلى أن رحلات بورتسودان القاهرة ستبدأ في شهر مايو القادم، لافتاً إلى تجربة الشركة الناجحة في هذا الخط من قبل واتصافها بدقة المواعيد والانتظام في الرحلات.

الجدير بالذكر أن شركة طيران النيل المصرية التي بدأت التشغيل في العام ٢٠١٠ تمتلك أسطول من طائرات الإيرباص طراز ٣٢٠ و٣٢١، وتسير رحلات إلى تسعة وجهات بالمملكة العربية السعودية ووجهتان إلى دولة الإمارات بالإضافة إلى إسطنبول التركية.

فيما تعد مجموعة بازان للسفر والسياحة من الجهات التي تتمتع بسمعة طيبة ولها وجود مؤثر في سوق النقل الجوي السوداني.

الخرطوم:طيران بلدنا