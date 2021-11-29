الخرطوم تبدأ صرف مرتبات نوفمبر والمنحة





شرعت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار ولاية الخرطوم، في تنفيذ توجيهات الوالي المكلف بصرف مرتب شهر نوفمبر ومنحة مجلس الوزراء اعتبارا من اليوم لكل العاملين بالولاية، كما وجه الوالي كافة الوحدات بمتابعة صرف مرتب نوفمبر بالتنسيق مع وزارة المالية بالولاية.

واوضح المدير العام لمالية الخرطوم إبراهيم محيي الدين الحاج حسب (سونا) اليوم، إن وزارته أكملت إجراءات صرف متبقي البديل النقدي السنوي في الرابع من ديسمبر حتى تتمكن فرق الرقابة على الصرف من إكمال مهمتها بعد الفراغ من صرف مرتب نوفمبر الجاري.

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