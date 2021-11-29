الاستئناف تطلب ملف مدبري “انقلاب 89” وتأجيل جلسة الغد





طلبت محكمة الاستئناف الخرطوم على نحو مفاجئ، جزئية محددة بملف قضية مدبري انقلاب يونيو 1989م للنظر في الطعن المقدم من هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية.

ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) آخرون من قيادات الحكومة البائدة، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

فيما كشفت مصادر (الصيحة) عن تأجيل جلسة المحكمة المحددة مسبقاً غداً الثلاثاء إلى جلسة أخرى حددتها في السابع من الشهر المقبل.

وكشفت مصادر أخرى، أن هيئة الاتهام عن الحق العام تقدّمت بطعن أمام محكمة الاستئناف الخرطوم ضد قرار محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية شرق الخرطوم برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الشيخ الجاك، الذي قضى بإيقاف محاكمة المتهم السابع عشر أحمد محمد علي الفششوية، وذلك بعد أن ثبت طبياً إصابته بعاهة عقلية ولا يتمكّن معها من الدفاع عن نفسه على ذمة القضية.

وكان الفششوية يواجه، إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير و(26) آخرين من قيادات ورموز العهد المباد، اتهاماً على ذمة الدعوى الجنائية.

الصيحة