محافظ مشروع الجزيرة يدعو المالية للالتزام بالتمويل لإنجاح الموسم الشتوي





دعا محافظ مشروع الجزيرة، وزارة المالية إلى الالتزام بتوفير التمويل اللازم لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي الحالي، فيما عقد مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم، الاجتماع الخاص لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي لهذا العام برئاسة عضوة المجلس د. سلمى عبد الجبار المبارك.

وقال عضو اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بابكر عثمان محمد علي في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش كيفية معالجة المشاكل التي تعترض الموسم الزراعي الشتوي، والإسراع في توفير سماد اليوريا، والمواد اللازمة لوزارة الري حتى تتمكن من تطهير القنوات وإزالة الأطماء.

ولفت إلى أهمية زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، وشدّد على أهمية تضافر جهود وزارتي المالية والري والبنك الزراعي لمعالجة قضايا ومشكلات الموسم الزراعي.

من جانبه، أوضح محافظ مشروع الجزيرة عمر محمد مرزوق، أن الاجتماع استمع إلى شرحٍ مفصلٍ حول التحضيرات التي تمت حتى الآن بمشروع الجزيرة لزراعة أكثر من (400) ألف فدان بمحصول القمح، وأكد تأمين المدخلات الزراعية من التقاوي.

وقال إن الاجتماع ركز على أهمية توفير سماد اليوريا في الميقات الزمني المحدد، ودعا وزارة المالية إلى الالتزام بتوفير التمويل اللازم لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي الحالي.

صحيفة الصيحة