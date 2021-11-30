حزب الامة يتهم رئيس مجلس الوزراء بمحاولة شق الصف ويحول الاعضاء المخالفين الى لجنة ضبط الأداء





تحسر حزب الأمة القومي على اتجاه رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك لخلق حاضنة سياسية جديدة متجاوزاً قوى الثورة الحية، واتهمه بالسعي لشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة، وكشف عن ان رئيس الوزراء التقى ببعض رؤساء حزب الأمة القومي بالولايات في محاولة لشق صف الحزب الذي أعلن موقفه بصورة لا لبس فيها وقدم رؤية واضحة لمعالجة الأزمة الراهنة عبر الإستجابة لمطالب الشعب السوداني،وجدد حزب الأمة القومي تمسكه بموقفه المعلن عبر مؤسساته الدستورية وآخرها بيان المكتب السياسى وليس هناك أي عضو مفوض لإجراء أي حوار مع المكون العسكري أو رئيس الوزراء إلا عبر لجنة الاتصال المعلنة من قبل المؤسسات.

وأعلن عن اعتزامهم تحويل الأعضاء الذين لم يلتزموا بقرارات المؤسسات وقابلوا رئيس الوزراء والمكون العسكري الي لجنة ضبط الأداء.

وأكد حزب الأمة القومي أنه ظل ولا يزال متمسكا بمطالب الشارع و يعبر عن آرائه ويلتزم بمساراتها المعلنة في مواجهة الإنقلاب وأردف لن نقبل بخلق حاضنة مدجنة تعيد عجلة التاريخ الى عهد النظام البائد.

صحيفة الجريدة