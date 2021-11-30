تجمع المهنيين يدعو الشعب الى احتلال الشوارع للرد على الانقلابيين





أكد تجمع المهنيين السودانيين أن تحالف المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدك يعمل إحكام السيطرة على الأجهزة العسكرية والأمنية، ودلل على بتعيين من وصفهم بغلاة فلول النظام البائد في إدارة جهاز ورتبه العليا، فضلا عن تواصل ذات الممارسات في حركة القيادات العليا والوسيطة داخل جهاز الشرطة والقوات المسلحة، وقال التجمع في بيان له أمس أن ذلك يشيء بالتجهيز لعمليات قمع وتنكيل بالقوى الثورية الحية في مقبل الأيام، ظناً بأن هذه الأدوات المستقاة من كتاب المخلوع البشير وطغمته قادرة على إخماد جذوة الشارع وكسر الموجة الثورية الجديدة، وهيهات.

واتهم تجمع المهنيين رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الذي وصفه بالذراع المدني للانقلاب باستمرار جهوده لشق الكتلة الثورية، وذلك عبر الدعوات البائسة والمفضوحة للقاءات بالقوى الثورية وإشعال حالة الاستقطاب بين فصائلها، وتسويق الخطاب المخادع للشراكة مع جنرالات الجيش والمليشيات واتفاق الخنوع والخيانة الذي وقعه مع مجرمي المجلس العسكري، ورأى أن تلك التحركات تثبت دون لبس موقع حمدوك كشريك فاعل وغطاء مدني مبتذل ومتورط بالكامل في العملية الانقلابية وتكريس الردة عن ثورة ديسمبر ومكتسباتها التي انتزعتها جماهير شعبنا العظيمة عنوةً واقتداراً.

وأكد تجمع المهنيين أن مساعي تحالف المجلس العسكري وعبد الله حمدوك الانقلابي لاختطاف أجهزة الدولة وتجييرها مصيرها الفشل، فضلا عن أنها تزيد الشعب وقواه الثورية عزماً على إسقاطهم وتقديمهم ومن يتعاون معهم للمحاكمات الثورية العادلة والناجزة ودعا التجمع الشعب الى احتلال الشوارع باعتبار أنه الرد الناصع والجواب الحاسم على ماوصفها بترهات الانقلابيين، وقطع بأن أن الثورة ثورة الشعب والسلطة كلها له، لا طاغية متجبر يعلو عليه، هو الآمر والناهي والمتمسك بمدنية الحكم وشرعيته الثورية.

صحيفة الجريدة