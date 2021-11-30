مصدّرون يحذّرون من فقدان السودان لسوق المحاصيل العالمي





حذّر مصدّرون من فقدان السودان للسوق العالمي للمحاصيل الزراعية خاصة”القطن والسمسم” بسبب إيقاف وزارة التجارة لإجراء الصادر دون مبرّرات مقنعة منذ الحادي عشر من الشهر الحالي.

وأكّد عدد من المصدّرين بحسب صحيفة اليوم التالي أنّ السودان تعرّض لخسائر فادحة وفقد سوق المحاصيل الزراعية في الخارج بسبب الإجراءات غير الواضحة من وزارة التجارة وانعكاساتها المتشعبة على الاقتصاد بضياع حصائل الصادر.

ونوّهوا إلى أنّ الأمر انعكس بصورةٍ مباشرة على المنتجين وتراجع الأسعار بالداخل خاصة السمسم.

وحذّر المصدّرون من تبعات إغلاق ميناء بورتسودان مجدّدًا الذي أعلن عنه من قبل مجلس نظارات البجا بداية الشهر المقبل.

ونوّهوا إلى أنّ المصدرين تعرّضوا إلى خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب الشروط الجزائية من قبل شركات الترحيل العالمية بسبب الإخلال في العقود.

باج نيوز