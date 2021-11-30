قانوني سعودي يكشف عن عقوبات مخالفة زواج المواطنة بأجنبي أو زواج المواطن بأجنبية دون تصريح





كشف قانوني سعودي في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” عن ثلاثة عقوبات قانونية ضد المواطن أو المواطنة في حال الزواج من أجنبي أو أجنبية بدون تصريح.

وقال القانوني في مقطع الفيديو: “أي زواج يثبت مخالفته لدى الجهة المختصة يتضمن العقوبات التالية؛ أولًا: محاكمة الزوج تأديبيًا لدى ديوان المظالم”.

وأضاف: “ثانيًا: عدم توثيق الزواج لدى الجهة المختصة، ثالثًا: عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة وإنهاء إقامتهم”.

صحيفة المرصد