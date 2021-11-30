شاهد بالفيديو.. طفلة “وجدي صالح” عقب إطلاق سراح والدها





ظهرت طفلة عضو لجنة إزالة التمكين المُجمدة “وجدي صالح” في مقطع فيديو عقب إطلاق سراح والدها تشكر الله تعالى وتحمده على إطلاق سراح والدها.

وقالت “بانا” (الحمد لله والشكر لله، بابا حراً طليقاً كما ينبغي)، وهذا هو المقطع الثاني لـ بانا منذ اعتقال والدها، وكانت قد ظهرت لأول مرة في مقطع سابق، متحدثة بإسم أسرتها، لاقى رواجا واسعا، نفت فيه شائعة إطلاق سراحه.



وأفرجت السلطات الأمنية، يوم أمس الاثنين، عن عضو اللجنة العليا السابق بلجنة إزالة التمكين المُجمدة، وفق اتفاق سياسي، عقب اعتقال دام نحو 35 يوماً، على خلفية قرارات القائد العام للجيش في 25 أكتوبر، مع مجموعة وزراء ومسؤولين كبار سابقين بالحكومة الانتقالية.

الخرطوم (كوش نيوز)