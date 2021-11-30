انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في السودان





تراجعت أسعار الذهب في السودان، رغم ارتفاع المعدن الأصفر بختام تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية والأسواق العالمية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية مساء السبت الماضي، إلى نحو 25.249 ألف جنيه (57.65 دولار)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السودان إلى نحو 22.093 ألف جنيه (50.44 دولار)، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بمنتصف تعاملات السبت الماضي، إلى نحو 18.937 ألف جنيه (43.24) دولاراً.

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 14.729 ألف جنيه (33.63) دولار.

سعر الأوقية وجنيه الذهب

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السودان، مساء تعاملات السبت الماضي، تراجعاً إلى نحو 785.247 ألف جنيه (1793) دولاراً

فيما بلغ سعر (جنيه الذهب) في السودان خلال تعاملات السبت، نحو 176.748 ألف جنيه (403.53) دولار

أسعار الذهب عالمياً

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب منذ يوم الجمعة الماضي (ختام تعاملات الأسبوع)، بأكثر من 1% مدعومة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1791.97 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية إلى 1785.5 دولار.

وتحركت السلطات حول العالم بقلق بالغ بعد أنباء اكتشاف السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا، وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من بين المناطق التي شددت إجراءات السفر إليها، بينما سعى الباحثون لمعرفة ما إذا كانت تحورات السلالة الجديدة مقاومة للقاحات.

غير أنه بعد صعود المعدن النفيس بدعم جاذبيته كملاذ آمن، تأثر الذهب أيضاً بموجة الهبوط التي طالت السلع الأولية بوجه عام، وفق ما ذكره جيم ويكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز، وأضاف أن رد فعل السوق ربما كان مبالغاً فيه.

ومما دعم الذهب، بل وحَّد من تراجعه في نهاية المطاف، الانخفاض الحاد في الدولار وهبوط عوائد الخزانة الأمريكية.

صحيفة اليوم التالي