مدير عام التعليم يحدد صلاحيات ومهام التعليم الخاص





أصدر مدير عام التربية والتعليم بولاية الخرطوم الدكتور قريب الله محمد أحمد قرار رقم (75) لسنة 2021م لتنظيم صلاحيات ومهام التعليم الخاص بالوزارة والمحليات.

وأوكل القرار وفق ( سونا) مهمة إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج السنوية والشهرية ومتابعتها للإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة والاشراف على المدارس الخاصة فنياً وادارياً وتأهيل وتدريب معلمي المدارس الخاصة والاشراف على مدارس الجاليات الأجنبية ورياض الأطفال الخاصة ذات المنهج الأجنبي .

فيما أُسندت لادارات التعليم الخاص بالمحليات مهمة الاشراف الاداري على المدارس الخاصة والتأكد من التزامها باللوائح والمنهج القومي ومهمة التوجيه ومتابعة أعمال مجالس الأمناء واعتماد تحويل الطلاب بين المدارس الخاصة على أن تعمل جميع الادارات بالتنسيق فيما بينهم .

الخرطوم ( كوش نيوز)