بدء صرف راتب نوفمبر للعاملين بالخرطوم





شرعت وزارة المالية ولاية الخرطوم بناءً على توجيهات والي الخرطوم المكلف بصرف راتب شهر نوفمبر ومنحة مجلس الوزراء اعتبارا من أمس الاثنين لكل العاملين بالولاية.

ووجه الوالي كافة وحدات الولاية بمتابعة صرف مرتب نوفمبر بالتنسيق مع وزارة المالية بالولاية.

واوضح مدير عام مالية الخرطوم ابراهيم محي الدين الحاج ان وزارته ستكمل اجراءات صرف متبقي البديل النقدي السنوي في الرابع من ديسمبر حتى تتمكن فرق الرقابة على الصرف من اكمال مهمتها بعد الفراغ من صرف مرتب نوفمبر الجاري .

الصيحة