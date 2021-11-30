الفراغ من مسودة السياسات النقدية والتمويلية 2022م الأسبوع المقبل





كشفت مصادر مطلعة ببنك السودان المركزي، عن الفراغ من إعداد مسودة السياسات النقدية والتمويلية للعام 2022م الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر، أن اللجان المختصة بالبنك المركزي بدأت منذ شهر أغسطس الماضي في أعمالها لإعداد مسودة السياسات النقدية والتمويلية للعام الجديد، وسترفع مسودة السياسات المقترحة إلى محافظ البنك المركزي الاسبوع المقبل.

وأضافت المصادر بحسب صحيفة (العهد أونلاين)، أنه بعد رفع مسودة السياسات النقدية والتمويلية للعام الجديد إلى محافظ البنك المركزي ستبدأ المشاورات مع أصحاب المصلحة من اتحادات أصحاب العمل والمصارف، بجانب التنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من أحداث تناغم بين السياسات النقدية والتمويلية للعام الجديد والموازنة العامة للدولة للعام الجديد.

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