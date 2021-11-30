سودانية تطلق “زغرودة” داخل مجمع خدمات الشرطة بالخرطوم بحري عقب إستلامها جواز سفرها





أطلقت إمرأة في العقد الرابع من عمرها “زغرودة” بصوت مرتفع أمس الأول عند التاسعة صباحاً بصالة المغتربين بمجمع خدمات الجمهور ببحري.

وبحسب “طيران بلدنا” الصفحة المتخصصة باخبار وقضايا الطيران في السودان، لفتت المرأة الأنظار إليها واتضح انها أطلقت الزغرودة بسبب إستلامها جواز سفرها الذي ظلت في انتظاره منذ فترة أكدت بأنها ليست قصيرة.

وقابل عدد من الحضور فرحتها بالضحك والتعليق وقال أحدهم. متحسرا:”أمر مؤسف أن نصل مرحلة الفرح باستلام وثيقة سفر يفترض أن تكون متاحة للجميع خلال ساعات وليس شهور”.

وشهدت الفترة الماضية أزمة حقيقية في تجديد واستخراج جوازات السفر في السودان بسبب نقص مدخلات الإنتاج، ورغم التحسن النسبي الذي طرأ إلا أنه لايتم تسليم الجواز قبل مرور أسبوع وفي حالات شهر.

الخرطوم (كوش نيوز)