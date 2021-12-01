بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 م، وجاء السعر 436.34150 للدولار وهو بحسب رصد كوش أقل من سعر يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2021 الذي بلغ 436.34360 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 61.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)