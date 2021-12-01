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عاصمة عربية غير متوقعة ضمن القائمة.. تعرف إلى المدينة الأغلى معيشة في العالم

2021/12/01
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MISTLBERG, AUSTRIA - OCTOBER 17: Migrants who had arrived via buses chartered by Austrian authorities walk towards the border to Germany on October 17, 2015 near Mistlberg, Austria. According to a German police spokesman approximately 6,000 migrants are arriving daily over the Austrian border just in the area of southeastern Bavaria near the city of Passau. Most arrive via the Balkan route and once in Austria are transported by Austrian authorities to locations near the border to Germany. Germany has reportedly registered over 800,000 migrants this year, 400,000 in September alone. The migrants include many refugees from countries including Syria, Afghanistan and Iraq. Germany is struggling to accommodate the many migrants, most of whom will apply for asylum. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

أصبحت مدينة تل أبيب الإسرائيلية المدينة الأغلى على مستوى العالم، بحسب أحدث تصنيف نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية اليوم الأربعاء.

كانت العاصمة الفرنسية باريس تحتل المركز الأول في قائمة المدن الأغلى في التصنيف السابق قبل أن تتراجع إلى المركز الثاني مناصفة مع سنغافورة.

وفي المراكز التالية جاءت مدن زيورخ السويسرية وهونج كونج ونيويورك.

ويعتمد التصنيف على البيانات التي جمعتها وحدة إيكونوميست إنتيليجانس من خلال “مسح تكلفة المعيشة في أنحاء العالم”.

وفي المركز الأخير بالقائمة جاءت العاصمة السورية دمشق.

وتراجعت العاصمة الألمانية برلين 8 مراكز إلى المركز الخمسين لتصبح الأرخص بين ست مدن ألمانية شملتها القائمة. وأصبحت فرانكفورت أغلى مدينة في ألمانيا وتحتل المركز التاسع عشر في القائمة.

وبحسب التقرير فإن اضطراب سلاسل التوريد والإجراءات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا التي قلصت الإنتاج ساهمت في ارتفاع تكلفة المعيشة في الكثير من المدن.

وشمل المسح 173 دولة وتضمن رصد أسعار أكثر من 200 منتج وخدمة في كل مدينة.

صحيفة البيان

2021/12/01
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تعليق واحد

  1. هنيئا لدولة اسرائيل اصبحت دولة عربية على قرار مصر والمغرب العربيين.

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