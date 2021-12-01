مركزي التغيير : التمادي في الانتهاكات اثقال لفاتورة واجبة السداد





أكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير أن التمادي في الجرائم والانتهاكات ما هو إلا اثقال لفاتورة واجبة السداد.

وشدد المجلس في بيان اليوم حول مواكب 30 نوفمبر على ان استخدام الرصاص الحي والقوة القاتلة والزج بالشرفاء في غياهب السجون وحصار المستشفيات وإطلاق الغاز المسيل للدموع في أقسامها واعتقال المصابين من أسِرتهم البيضاء كما حدث أمس ، لن يزيد شعبنا الصامد إلا عزما ، وجزوة الثورة إلا اتقاداً .

واضاف ” نؤكد أننا في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تجتمع خطانا مع خطى الجماهير الثائرة ، وتلتحم أهدافنا مع أهدافها فنحن منها ولها ، لن نستكين حتى تمام النصر الذي باتت تلوح بشرياته في الأفق”.

صحيفة الصيحة