مطالب بزيادة مساحة القمح في العروة الشتوية





أكد عضو المجلس السيادي، عضو اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي، بابكر عثمان، أهمية زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وشدد في الاجتماع الخاص لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي لهذا العام برئاسة عضو المجلس السيادي د.سلمي عبد الجبار، على أهمية تضافر جهود وزارتي المالية والري والبنك الزراعي لمعالجة قضايا ومشكلات الموسم الزراعي، وقال في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش كيفية معالجة المشاكل التي تعترض الموسم الزراعي الشتوي، والإسراع في توفير سماد اليوريا، والمواد اللازمة لوزارة الري حتى تتمكن من تطهير القنوات وإزالة الأطماء.

من جانبه أشار محافظ مشروع الجزيرة والمناقل، د. عمر مرزوق، إلى أن الاجتماع استمع إلى شرح مفصل حول التحضيرات التي تمت حتى الآن بمشروع الجزيرة لزراعة أكثر من 400 ألف فدان بمحصول القمح، مؤكداً تأمين المدخلات الزراعية من التقاوي.

وأضاف أن الاجتماع ركز على أهمية توفير سماد اليوريا في الميقات الزمني المحدد، داعياً وزارة المالية إلى الالتزام بتوفير التمويل اللازم لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي الحالي.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني