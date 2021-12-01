محامي “رشوان توفيق” يوضح طبيعة الخلاف القضائي بين الفنان وابنته.. ويفجر “مفاجآت” جديدة





كشف مجدي مهران، محامي الفنان المصري رشوان توفيق، التفاصيل الكاملة للأزمة المُثارة مؤخرا، بشأن رفع ابنة الفنان، آية توفيق، قضايا عليه، موضحا طبيعة الخلاف القضائي.

وقال مجدي مهران حسب “سكاي نيوز عربية”، إن الأزمة المثارة مؤخرا ليست بشأن قضية حجر، مؤكدا أن الأمر عبارة عن “نزاع بين آية ووالدها”، موضحا أنَ هناك “سوء فهم حدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أنها القضايا تدور حول بطلان التوكيل الصادر من الابنة لأبيها رشوان توفيق، بالإضافة لبطلان التصرفات التي نفذها بموجب هذا التوكيل.

وأضاف : “حين كان الفنان المصري يشتري أي عقارات أو ممتلكات يسجلها باسم أولاده، وهم يصدرون توكيلات لوالدهم كرسالة طمأنينة بأن هذه الممتلكات كانت ستظل ملكه؛ وبموجب هذه التوكيلات يستطيع أن يبيع لنفسه وللغير أيضا”.

ولفت المحامي إلى أن آية هي من بادرت برفع الدعاوى القضائية؛ الأولى لإلغاء التوكيلات، والثانية بطلب بطلان إعادة تقسيم الميراث بين الأبناء بموجب تلك التوكيلات، مما أشعل الخلاف بينهما.

وأضاف مهران، إنه لم يتم أي تصالح بين الطرفين حتى الآن، موكدا أن الابنة تريد الأموال وشاليه وترفض التصالح.

صحيفة المرصد