حظر السفر الشامل لن يمنع انتشار ميكرون





أصدرت منظمة الصحة العالمية، امس إرشادات بشأن حركة السفر الدولية بعد تفشي متحور أوميكرون، وقالت إنه يجب على الدول الاستمرار في تطبيق نهج قائم على المعلومات عند تنفيذ إجراءات السفر.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، شددت الصحة العالمية على أنه “يجب على البلدان تطبيق نهج مبني على الأدلة وقائم على المخاطر عند تنفيذ أي تدابير سفر تتعلق بـ متحور أوميكرون بما في ذلك الفحص المحتمل أو الحجر الصحي للركاب الدوليين، لكن الحظر الشامل لا يمنع انتشار المتحور عالميا، كما أنه يضع عبئا ثقيلا على الأرواح وسبل العيش.

الخرطوم: (كوش نيوز)