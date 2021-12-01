المستشفى البيطرى بالجزيرة يكشف عن قصور بمسالخ اللحوم





كشفت إدارة المستشفى البيطري بإدارة الثروة الحيوانية بوزارة الإنتاج ولاية الجزيرة عن قصورٍ كبير في عمل مسالخ اللحوم بالولاية، وفي الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وقال الدكتور نيازي محمد عثمان حامد (بحسب سونا) إن استراتيجية الثروة الحيوانية من خلال الطب البيطري تصوب الاهتمام نحو صحة وسلامة الحيوان، والإنسان، وتطوير الثروات موضحاً أن مراحل الذبيح القبلية والبعدية بالمسالخ تتيح الفحص النظري والفيزيائي الذي يُمكن من اتخاذ قرارات تتعلق بصحة الحيوان سواءً بالإعدام الكلي أو الجزئي.

ووصف حامد أداء مسلخ ود مدني بغير المُرضي لوجود خلل في الصرف الصحي أحد أهم المتطلبات والاشتراطات، مشدداً على ضرورة تسخير الإمكانيات المطلوبة بتوفير عربة شفط وتمليكها للسلخانة.

وقطع بأن الحل الجذري يتمثل في قيام مسلخ جديد مواكب للتقنيات الحديثة بسعة أكبر من طاقته الحالية المقدرة ب 70 رأسٍ في اليوم، بينما يتم ذبح أكثر من 100 رأس، وطالب بتفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل المسالخ، وجودة اللحوم.

ومن جانبه دعا الدكتور عادل سعيد مدير إدارة الإرشاد البيطري سابقاً، لضرورة محاربة الذبيح الكيري خارج المسالخ حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة.

الخرطوم (كوش نيوز)